ميسي ردًا على عم جريزمان: سئمت من اعتباري سبب مشاكل برشلونة

ميسي يعود إلى برشولنة غاضبًا

عبّر ليونيل ميسي، أسطورة برشلونة، عن غضبه من تصريحات عم نجم الفريق أنطوان جريزمان والتي أرجع فيها تراجع مستوى الفرنسي لوجود البرغوث.

ميسي عاد إلى برشلونة بعد خوضه مباراتين رفقة الأرجنتين ضد باراجواي وبيرو محققًا انتصارًا وتعادلًا.

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ويحتل منتخب التانجو المركز الثاني في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لنهائيات كأس العالم في قطر 2022 بعد أربع جولات برصيد 10 نقاط وبفارق نقطتين عن البرازيل المتصدر.

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وبسؤاله في مطار "البرات" حول انتقاد عم جريزمان له أجاب مقتضبًا: "لقد سئمت من اعتباري دائمًا السبب الرئيسي وراء كل مشاكل هذا الفريق".

وأردف وهو يركب سيارته: "بعد سفر 15 ساعة للعودة إلى برشلونة، يكون أول شيء في وجهي عضوًا من مصلحة الضرائب؟ هذا جنون".

وكان إيريك أولهاتس، عم جريزمان ووكيل أعمال السابق، قد صرح لمجلة فرانس فوتبول: "أنطوان وصل إلى فريق به الكثير من الأزمات وعلى رأسها تحكم ميسي في كل شيء. إنّه الإمبراطور والسلطان الذي لا يرى جريزمان بعين الرضا".

وتابع: "سلوك ميسي كان مؤسفًا، وجعل ذلك جريزمان في وضع سيئ. أنطوان دائمًا يؤكد أنّه لا يعاني من أي مشكلة مع ليو، لكننا لم نسمع بالأمر ذاته من ميسي".

جدير بالذكر أنّ ميسي هو أكثر من صنع أهدافًا لجريزمان منذ انضمام الأخير إلى صفوف برشلونة في صيف 2019 قادمًا من أتلتيكو مدريد.