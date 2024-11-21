ليو من أمريكا إلى الأرجنتين؟ .. مدرب بوكا جونيورز: نتحدث عن ضم ميسي ودي ماريا!

هل يفاوض بوكا جونيورز ليونيل ميسي ودي ماريا؟

بدأ بوكا جونيورز، في العمل من أجل سوق الانتقالات الشتوية، واعترف فرناندو جاجو، المدير الفني للفريق الأرجنتيني، بأن فريقه بالفعل ارتبط بأسماء قوية في الميركاتو، مثل ليونيل ميسي، أو آنخيل دي ماريا.

وقال جاجو في تصريحات عقب المؤتمر الصحفي لمباراة فريقه أمام يونيون: "ارتباط فريقنا بالتعاقد مع جيل، كذبة لا أساس لها من الصحة، أنا أتفهم أن الكثير من الأسماء سيتم ربطها بنا".

وتابع: "سوف يستمر قول الكثير من المواقف وحول اللاعبين من يأتي ومن يرحل، نحن نعرف كيف يكون سوق الانتقالات، لدينا قرارتنا وهناك حديث مستمر عن تعاقدات محتملة، لكن ليس لنا قائمة جاهزة حتى".

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وأضاف: "نحن نتحدث عن الأسماء مثل أي فريق، يمكننا التحدث عن ضم ميسي أو دي ماريا، أو أي شخص نحن نتحدث باستمرار، لكن لم أقدم القرار النهائي أو قائمتي، عندما أفعل ذلك يمكنني ان أكون أكثر دقة في الحديث عن الانتقالات".

جدير بالذكر أن جاجو، تولى مهمة تدريب بوكا جونيورز، في منتصف أكتوبر الماضي، وخاض مع الفريق سبع مباريات في كافة المسابقات، حقق الفوز في أربع منهم، وخسر اثنين وتعادل في مباراة وحيدة.