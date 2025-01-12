فيديو | "أنا لا أحب ميسي" .. حفيدة فاتح تريم تنهار باكية بسبب مقابلة كريستيانو رونالدو

حماس كبير في أسرة المدرب التركي..

قدوم الجد المدرب فاتح تريم للعمل في السعودية، ربما سيحقق حلم حفيدته؛ العاشقة للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو؛ قائد النصر.

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المدرب التركي وقع مؤخرًا عقد توليه المسؤولية الفنية لنادي الشباب في الموسم الجاري، ونجح في تخطي الفيحاء بالفوز (2-1)، في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، في أول مباراة رسمية له مع الفريق، لكنه تلقى الهزيمة في ثاني المباريات أمام الأهلي (3-2)، ضمن الجولة الـ14 من دوري روشن السعودي، أول أمس الجمعة.

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بالتزامن مع فترة علمته تلك، نشرت المواقع التركية فيديو لحفيدة تريم، تظهر خلاله باكية بشدة، بعدما علمت بأن بإمكانها مقابلة صاروخ ماديرا، قبل أن تدرك الأمر وتعود للضحك.

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وقال الفتاة: "أبكي لأنني سعيدة، سأعانق رونالدو، وأقول له (أنا لا أحب ميسي، أحبك أنت أكثر، بإمكانك أن تكون الأفضل)، وسأقول نفس الشيء لجدي (فاتح تريم)".

يذكر أن أول مواجهة بين الشباب تحت قيادة فاتح تريم أمام النصر بقيادة رونالدو من المقرر أن تكون في السادس من مارس المقبل، ضمن الجولة الـ24 من دوري روشن السعودي.