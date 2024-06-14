ميسي: جيراني كانوا من أسباب فشلي مع باريس سان جيرمان!

لا يحمل أي ضغينة تجاه النادي الفرنسي

كشف النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، عن شعور جيرانه بالإنزعاج منه خلال فترة تواجده في باريس سان جيرمان، مما تسبب في فشله مع النادي الفرنسي.

ميسي أنهى مسيرته الطويلة مع برشلونة منتقلًا لباريس في صيف عام 2021 بسبب المشاكل المالية للنادي الكتالوني، وتجربته لم تكن ناجحة بالشكل الكافي، ليرحل سريعًا إلى إنتر ميامي بعدها بعامين فقط.

وفي حديثه مع شبكة "ESPN" الأمريكية قال ميسي عن هذه التجربة:"في باريس، قام الجيران بطرق الباب في التاسعة أو العاشرة مساءً، ليقولوا إن أطفالي لا ينبغي أن يلعبوا كرة القدم".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف:"الجيران أزعجوننا، لقد أثر ذلك كثيرًا في ذهني وكان له تأثير كبير على أرض الملعب لأنني لم أكن بخير على المستوى الشخصي".

وعن الطريقة التي غادر بها باريس:"ليس لدي أي شيء ضدهم، ولكن لسوء الحظ لم يسير الأمر كما كنت آمل شخصيًا، عانيت من هذه الخطوة، وأفضل شيء حدث لي وقتها هو أنني أصبحت بطلًا للعالم مع الأرجنتين".

ويستعد ميسي لخوض بطولة كوبا أمريكا مع منتخب الأرجنتين خلال شهر يونيو الجاري، حيث يلعب المباراة الأولى في المسابقة ضد كندا يوم 20.