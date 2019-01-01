رسمياً – ميسي يحصل على جائزة الفيفا الأفضل 2019

أفضل لاعب في العالم لعام 2019 وفقاً للفيفا

فيسبوك تويتر بلال محمد

حصل الأرجنتيني ليونيل ميسي على جائزة الأفضل، المقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، خلال الحفل المقام في مدينة ميلانو الإيطالي.

وساهم ميسي.مع فريقه برشلونة خلال العام في الحصول على لقب الدوري الإسباني.

وعلى الصعيد الدولي، شارك صاحب الـ32 عاماً في وصول منتخب بلاده إلى المركز الثالث في بطولة كوبا أمريكا الصيف الماضي.

وتعد هذه المرة الأولى في تاريخ اللاعب بعد حصوله على مركز الوصيف في نسختي 2016، 2017.