مدربه السابق: ميسي لا يستحق جائزة "الأفضل"

تصريح صادم للبرغوث وعشاق برشلونة

كشف المدير الفني السابق لبرشلونة تاتا مارتينو، عن السبب الذي جعله لا يصوت لمواطنه الأرجنتيني ليونيل ميسي للفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم من قبل الاتحاد الدولي "فيفا".

وخالف البرغوث كل التوقعات التي كانت ترجح كفة قلب دفاع ليفربول فيرجيل فان دايك للفوز بجائزة "الأفضل"، خاصة بعد فوزه بجائزة أفضل لاعب في أوروبا من قبل "اليويفا"، ليظفر بجائزة الفيفا للمرة السادسة في مسيرته والمرة الأولى منذ الانفصال عن فرانس فوتبول قبل 4 سنوات.

وفي حديثه مع شبكة " TUDN MEX" سُئل المدير الفني الحالي للمنتخب المكسيكي عن عدم تصويته لميسي في الاستفتاء على جائزة "الأفضل" هذا العام، فأجاب قائلاً "لأن ميسي لم يقدم ذاك العام الذي يجعله أفضل لاعب في العالم".

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وسبق لتاتا أن تولى قيادة البرسا في موسم 2013-2014، إلا أنه غادر "كامب نو" سريعًا من الباب الخلفي، بعد فشله في الفوز بالليجا وكأس ملك إسبانيا، ليأتي لويس إنريكي ويقود الفريق بالثلاثية الثانية التاريخية في موسم 2014-2015.

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وبفوز ميسي بهذه الجائزة، يكون قد تفوق على غريمه التقليدي كريستيانو رونالدو في عدد مرات الفوز بها، بالحصول عليها ست مرات، أكثر من أي لاعب آخر في كل العصور.