"أريد أن أراك مثل ميسي".. نجم تشيلسي السابق يستفز هالاند لافتراس آرسنال

قمة مثيرة بين السيتي وآرسنال في البريميرليج

أثار النيجيري جون أوبي ميكيل، نجم تشيلسي السابق، الجدل بحديثه عن اختفاء المهاجم النرويجي إرلينج هالاند عن المباريات الكبيرة التي يخوضها مع عملاق الدوري الإنجليزي مانشستر سيتي.

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ويحل آرسنال ضيفًا على مانشستر سيتي، الأحد المقبل على ملعب الاتحاد، في قمة مباريات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

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وقال ميكيل في حديثه مع قناة "بي إن سبورتس": "في الوقت الحالي، هالاند لا يظهر في المباريات الكبيرة، يمكننا أن نتفق على ذلك. لقد سجل أهدافًا كثيرة لكن في المباريات الكبيرة لا، أريد رؤيته يفعل ذلك يوم الأحد مرة أخرى عندما يلعبون مع أرسنال".

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وأضاف: "أريد أن أراه يظهر في المباريات الكبيرة ويكون رجل المباراة. سجل هدفًا أو اثنين أو هاتريك، مهما كان الأمر، فهذه المباريات هي المعيار".

وتابع نجم تشيلسي السابق: "هذا الموسم، أعتقد أن أسلوب لعب هالاند أصبح أفضل بكثير مما كان عليه في الموسم الماضي. أريد أن أراه يوم الأحد مثل ميسي في المباريات الكبيرة".

وأردف: "لم يظهر هالاند في المباريات الكبيرة للسيتي خلال الموسم الماضي، نعم، إنه آلة لتسجيل الأهداف، وهو رائع فيما يفعله ولا أحد سوف يجادل في ذلك. لكننا نريد رؤية المزيد من ذلك في المباريات ضد الكبار".

يذكر أن هالاند نجح في هز الشباك أمام "الخمسة الكبار" في الدوري الإنجليزي الممتاز، (آرسنال، مانشستر يونايتد، توتنهام، ليفربول، تشيلسي) 15 مرة في 20 مباراة، منها هاتريك في شباك مانشستر يونايتد خلال أكتوبر 2022.

أما أقل رصيد لهالاند في شباك "الخمسة الكبار" فهو هدفه الوحيد في 3 مباريات ضد ليفربول، بعد أن غاب عن مباراة واحدة بسبب إصابة في الفخذ.