"يتصرف مثل الطفل الصغير" .. بيكهام يروي تفاصيل الأيام الأولى لميسي مع إنتر ميامي!

النجم الأرجنتيني لم يفقد الشغف

تحدث ديفيد بيكهام مالك نادي إنتر ميامي الأمريكي، عن التأثير المذهل للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مع الفريق منذ يومه الأول.

ميسي فجر مفاجأة من العيار الثقيل في صيف 2023 بعد رحيله عن باريس سان جيرمان، بالانتقال إلى صفوف الفريق الأمريكي، بعد فشل فكرة عودته إلى برشلونة، رافضًا الاستمرار في أوروبا نحو خوض تجربة جديدة بعيدًا عن القارة العجوز.

ومن جانبه قال بيكهام في البرنامج الخاص لزميله السابق ريو فيرديناند:"الشيء المهم الذي يجيده ميسي هو تعليم الآخرين، إنه جيد في نقل خبرته إلى اللاعبين الشباب القادمين من الأكاديمية، هو لا يجعل أي لاعب يشعر بأنه أقل منه، لأنه أول من يدخل صالة الألعاب الرياضية وآخر من يخرج منها".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف:"لا أعتقد أنك يمكنك الوصول إلى هذا المستوى دون أن يكون لديك الدافع اللازم بداخلك، سأعود بك إلى اليوم الأول الذي جاء فيه إلى ملعب التدريب الخاص بنا، وصل حوالي الساعة 6:50 صباحًا، ولم يكن هناك أحد في منشأة التدريب باستثناء رجل واحد سمح له بالدخول، رغم أن التدريب كان يبدأ في العاشرة".

وعندما سُئل عن ما إذا كان ميسي هو اللاعب الأكثر تفانيًا في حياته، أجاب بيكهام:"في مستواه، بلا ادنى شك، استمراره كما هو حتى الآن أمر لا يُصدق".

وعن سر قدومه بشكل مبكر للتدريبات، قال صاحب الـ49 سنة:"إنه يستعد ويقوم بالإحماء، يفعل كل الأشياء التي تتوقع أن يفعلها طفل صغير، بعد كل ما فاز به أنت تتوقع منه أن يكون أكثر استرخاءً، ولكن ما يقوم به يجعلني أصفه بكلمة واحدة وهي أنه شخص فائز، ولا يزال متعطشًا لتحقيق المزيد من الانتصارات والفوز بالبطولات".

وواصل حديثه:"ميسي لا يزال يغضب من اللاعبين حوله لعدم قيامهم بالشيء الصحيح، ويشعر بالضيق بعد خسارة المباريات أو عندما لا يلعب وبعد تعرضه للإصابات، هو موجود في كل مباراة ويتمتع بنفس الشغف بصورة لا تُصدق".

جدير بالذكر أن المباراة القادمة لميسي مع إنتر ميامي، ستكون أمام نيو إنجلاند ريفولوشن يوم السبت القادم، في جولة جديدة من الدوري الأمريكي للمحترفين، والذي يحتل الفريق صدارة القسم الشرقي منه.