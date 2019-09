بويول يعلن رفضه العودة لبرشلونة

بقلم علي سمير تابعوه على تويتر

كشف كارليوس بويول نجم برشلونة السابق، عن موقفه النهائي من العودة للنادي الإسباني في منصب إداري هذا الموسم.

العديد من الأنباء ربطت بويول بالانتقال لبرشلونة، لتولي مهمة المدير الرياضي له، والعمل على تطوير الفريق الفترة القادمة.

بويول رد من خلال حسابه على موقع "تويتر" قائلاً:"الأسابيع الماضية شهدت حديثاً عن عودتي لبرشلونة بمنصب المدير الرياضي، لذلك كان يجب الخروج لتوضيح الأمر".

he decidido no aceptar la oferta del Club. No ha sido una decisión fácil, ya que siempre he dicho que me gustaría volver a la que considero mi casa, pero diversos proyectos personales en los que me encuentro inmerso