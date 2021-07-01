جول بيديا | لماذا لا تحلق الطائرات فوق منزل ميسي؟

الطيران ممنوع فوق منزل النجم الأرجنتيني

كشفت تقارير إسبانية الأسباب وراء منع الطائرات من التحليق فوق منزل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الواقع في أحد ضواحي مدينة برشلونة.

ويقطن ميسي رفقة عائلته في منطقة جافا، والتي تقع على بعد 25 كم من حدود مدينة برشلونة التي يلعب الأرجنتيني لفريقها منذ بداية مشواره.

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لماذا يُمنع الطيران أعلى منزل النجم الأرجنتيني؟

وأوضحت "آس" أن السبب لا يتعلق بميسي، ولكن بوجود محمية طبيعية تدعى "جاراف" بالقرب من منزله، بالإضافة لمنطقة إبرو دلتا، وكلاهما يوجد بها تشكيل من الحيوانات البرية.

وبحسب التقرير، فيمنع الطيران من المرور فوق المنطقتين حتى لا يزعج الحيوانات المتواجدة بالمنطقة ويضر بالبيئة الطبيعية، وبدوره، لا يمكنه التحليق فوق منزل ميسي القريب.

وأوضح خافيير سانشيز، مسؤول بالطيران الإسباني، أن عملية توسعة مطار برات القريب تعقدت بسبب تلك الظروف المحيطة.

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ما هي منطقة إبرو دلتا القريبة من منزل ميسي؟

هي منطقة تقع ضمن حدود إقليم كتالونيا بمحاذاة نهر إبرو دلتا الشهير والبحر الأبيض المتوسط.

وتشتهر المنطقة بكونها مركزاً للزراعة في إسبانيا، بالإضافة لتنوع الحياة البرية بداخلها، مما جعلها مصنفة كمحمية طبيعية.