ميسي: برشلونة سيحاول الفوز بكل البطولات هذا الموسم!

تصريح حالم من ليونيل ميسي!

أكد ليونيل ميسي قائد نادي برشلونة على سعي فريقه للفوز بكل البطولات الممكنة المتاحة خلال الموسم الجاري.

جاء هذا في تصريحات أدلى بها خلال تسلمه لجائزة هداف الموسم الماضي من الدوري الإسباني بصحيفة "ماركا"، وأوضح خلالها أن الفريق قادر على تحقيق المزيد من النقاط في اللقاءات المقبلة.

وقال ميسي: "سنحاول أن نحقق الفوز بكل شيء في هذا الموسم، الفريق يتحسن بمرور الوقت".

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وأضاف: "الحقيقة أننا عانينا في بداية الدوري الإسباني، ولم يكن من المفترض أن نهدر كل تلك النقاط".

وأردف: "أعتقد أن الفريق كان يستحق المزيد في لقاءات مثل ديبورتيفو ألافيس وخيتافي، وأيضًا ضد ريال مدريد في كامب نو".

وأكمل: "في تلك اللقاءات صنعنا الكثير من الفرص، وكان يمكننا أن نغير النتيجة لو سجلنا بعضهم، الآن علينا أن نحقق سلسلة نتائج إيجابية للصعود للمنافسة".

جدير بالذكر أن برشلونة يحتل في الوقت الحالي المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 21 نقطة بعدما خاض 13 مباراة.