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الدوري الاسباني الدرجة الأولى

ميسي أفضل بديل في الليجا خلال القرن الـ21

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GETTY IMAGES
رقم آخر مذهل للنجم صاحب الرقم 10 في البارسا

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

لا يتوقف ليونيل ميسي عن تحطيم الأرقام القياسية أو صناعة أرقام جديدة سيصعُب جدًا تحطيمها مستقبلًا.

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ميسي شارك مع مقاعد البدلاء خلال مباراة برشلونة الأخيرة ضد ليجانيس في الليجا، وقد أحرز هدف فريقه الثالث الذي حسم الانتصار تمامًا بنتيجة 3-1 بعد مباراة صعبة.

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هذا الهدف رفع رصيد أهداف ميسي حين يدخل اللقاء من مقاعد البدلاء إلى 22 هدفًا منذ بداية عام 2000 حتى الآن مما يجعله الهداف الأول  للبطولة في القرن الـ21 فيما يخص اللاعبين البدلاء.

وقد حقق النجم الأرجنتيني هذا الإنجاز رغم أنه لم يبدأ اللعب في الليجا سوى في 16 أكتوبر 2004 حين دخل الملعب عند الدقيقة الـ82 أمام اسبانيول.

يُذكر أن هذا الهدف هو الـ18 لميسي هذا الموسم في الليجا وقد صنع 11 هدفًا خلال 18 مباراة، فيما هو الهدف الـ25 له في كل بطولات الموسم.

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