ميسي: ابني تياجو ينتقدني

أفضل نجوم العالم ليس بعيدًا عن الانتقادات

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

قال ليونيل ميسي الحاصل على 5 كرات ذهبية أنه ليس بعيدًا عن الانتقادات، كاشفًا أنها تأتي من ابنه تياجو.

وقال نجم برشلونة خلال مقابلة صحفية مع وورلد سوكر "هو يفهم كرة القدم أكثر من إخوته لأنه الأكبر، وهو يتحدث عن كل شيء يخص كرة القدم".

"لقد تعرضت للانتقاد بالفعل منه، يتابع كل شيء .. برشلونة، الليجا ودوري الأبطال. يحب كرة القدم ويسأل عنها كثيرًا ويُنبهني حين لا تسير الأمور جيدًا".

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النجم الأرجنتيني أوضح أنه لم يكن يحب الحديث عن المباريات التي يخسرها في المنزل، لكن تياجو شجعه لتحليلها والحديث عنها، مضيفًا "الأمر لم يعد هكذا بعد الآن، يبقى من الصعب دومًا أن نتعامل مع الخسائر والأداء السيء".

أتم "لكن تياجو يُجبرني على الحديث عما حدث وتفسير سبب عدم الفوز. نحن نتحدث أكثر الآن".