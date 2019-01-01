كيف يمكن لميسي فسخ عقده مع برشلونة بسهولة؟

النجم الأرجنتيني يمكنه فسخ التعاقد مع النادي الإسباني بسهولة

بقلم علي سمير تابعوه على تويتر

رغم ارتباطه بعقد مع برشلونة حتى 2021، إلا أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي يمكنه الرحيل عن النادي الكتالوني قبل هذا التوقيت.

الأمر يعود لآخر مرة قام فيها ميسي بالتجديد لبرشلونة، حيث منحته الإدارة حق تقرير مصيره بنفسه فور بلوغه 32 سنة.

صحيفة "elpais" الإسبانية كشفت عن تلك المفاجأة، والتي ستثير الذعر لدى عشاق برسا الفترة المقبلة.

ميسي بلغ سنه 32 عاماً في يونيو 2019، مما يعني أنه يمكنه تفعيل هذا البند في أي وقت بالمستقبل القريب.

لماذا رفض مورينيو تعاقد مانشستر يونايتد مع فان دايك؟

حصاد الميركاتو | بايرن ميونيخ.. لم يكن في الإمكان أفضل مما كان

برشلونة اعتاد على مثل هذه الشروط مع بعض أساطيره، ومنهم كارليس بويول، أندريس إنيستا وتشافي هيرنانديز.

وهو ما يعطي النجم الأبرز في تاريخ النادي، أحقية الرحيل وفسخ عقده بالتراضي في حالة شعوره بعدم الراحة.