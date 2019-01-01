ميسي: فكرت في الرحيل عن إسبانيا في 2014

تعرف على تصريحات ميسي حول أزماته في برشلونة

مصعب صلاح | فيس بوك | تويتر

أكد ليونيل ميسي، هداف برشلونة التاريخي، أنّه كان قريبًا من الرحيل عن إسبانيا بسبب أزماته مع الضرائب كاشفًا عن دعمه لمشروع الفريق.

ميسي انتقد أداء اللاعبين وأرجع لهم السبب في الخروج أمام ليفربول من دوري أبطال أوروبا.

وقال ميسي في حوار مع إذاعة "راك" الإسبانية: "خطتي هي الاستمرار في برشلونة. لم أتحدث مع النادي حول تجديد العقد ولكني لا امتلك أي أزمة في هذا الأمر وأعتقد أنّه عاجلًا أو آجلًا سوف يحدث".

وتابع: "بدأنا الموسم بصورة سيئة ولكننا نمتلك فريقًا قادر على الفوز. في السنوات الماضية لدينا مشروع فائز وفي آخر موسمين فشلنا كلاعبين في إنجاح هذا المشروع".

ميسي تذكر أسوأ فتراته مع النادي الكتالوني بقوله: "موسم 2013-2014 كان صعبًا بالنسبة لي بسبب مشكلتي مع الضرائب، وعشت أزمات كبيرة في إسبانيا لدرجة أنني كنت أود مغادرة البلد رغم رفضي الشديد لفكرة الرحيل عن برشلونة. لقد عاملوني بطريقة سيئة".

واختتم: "لا أشعر بالقلق وأهتم كثيرًا بعائلتي وأطفالي واصدقائي وأحب قضاء وقت طويل معهم في المنزل كما أننا نبحث عن مسلسل أرجنتيني نتابعه".

جدير بالذكر أنّ البرغوث أعلن خوفه من رحيل نيمار إلى صفوف ريال مدريد.