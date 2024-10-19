مفاجأة .. ميسي يقود إنتر ميامي في كأس العالم للأندية 2025

الفريق الأمريكي هو الأقرب لحجز المقعد الأخير

أصبح النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي، على أعتاب التنافس مع مانشستر سيتي وريال مدريد وغيرهما من كبار أوروبا في كأس العالم للأندية.

البطولة ستقام بصورتها الجديد خلال صيف عام 2025 في الولايات المتحدة الأمريكية، ويُقال إن إنتر سيكون أحد المشاركين في المسابقة عن طريق مقعد إضافي لاتحاد الكونكاكاف.

وقالت شبكة "ESPN" الأمريكية إن الفريق الذي يقع مقره في جنوب ولاية فلوريدا، نجح في انتزاع المقعد الأخير للدوري الأمريكي في المسابقة العالمية المنتظرة بشكلها الجديد.

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وأشارت إلى أن هذا الاختيار ينبع من قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بمنح الكونكاكاف مكانًا إضافيًا في البطولة، لأن الولايات المتحدة هي البلد المستضيف، في حين أن رابطة مسابقة الدوري المحلي في أمريكا لم يكن لها أي رأي مباشر في الفريق الذي سيمثل المسابقة في مونديال الأندية.

الدوري الأمريكي قدم مرشحين محتملين للفيفا في بداية الأمر، تاركًا كامل الحرية للاتحاد لاتخاذ القرار النهائي، ليتم الاستقرار على إنتر ميامي بطل درع المشجعين للمسابقة لعام 2024.

جدير بالذكر أن كأس العالم للأندية يقام الصيف القادم بمشاركة 32 فريقًا لأول مرة في التاريخ، حيث تبدأ البطولة من 15 يونيو 2025 إلى 13 يوليو من نفس العام، وذلك في أماكن متعددة في الولايات المتحدة، بمشاركة 12 فريقًا من قارة أوروبا، 6 من أمريكا الجنوبية، 4 لكل من أندية أمريكا الشمالية والكاريبي "كونكاكاف" وآسيا وإفريقيا، بالإضافة لمكان وحيد لأوقيانوسيا.