النجم الأرجنتيني يحاول تحسين نفسه

كشف جوليان جريسيل لاعب نادي إنتر ميامي الأمريكي، عن التحسن الكبير في إجادة اللغة الإنجليزية بالنسبة للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

صاحب الـ37 سنة رحل عن أوروبا تمامًا وذهب إلى الولايات المتحدة الأمريكية في 2023 بعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان، ولم يواجه أي مشاكل في التكيف مع الحياة هناك، بسبب وجود مجتمع كبير من الناطقين باللغة الإسبانية في ولاية فلوريدا.

وفي الوقت ذاته عمل على تحسين لغته الإنجليزية مع زميله جوردي ألبا، وهو ما تحدث عنه جريسيل لبودكاست "Offside With Taylor Twellman":"نحن نتحدث بالإنجليزية مع سيرجيو بوسكيتس ولويس سواريز أيضًا، ولكن الأمور مختلفة قليلًا مع ألبا وميسي، الأمر معهما عبارة عن مزيج من اللغتين، لذلك نحاول أن نسهل عليهما الأمر، حيث أحاول تعلم القليل من الإسبانية للتواصل معهما".

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وأضاف:"نحن نتواصل مع كليهما قليلًا، مع ميسي اللغة الإسبانية هي العنصر الغالب، يفهم الكثير من الإنجليزية ولكنه ليس بمستوى بوسكيتس، الذي يمكنه أن يجري مقابلة كاملة على ارض الملعب لإتقانه الشديد لهذه اللغة، وربما سأضمه إلى البودكاست الخاص بي".

جدير بالذكر أن ميسي لا يزال غير متاح للمشاركة مع إنتر ميامي منذ عودته من الفوز بكوبا أمريكا مع الأرجنتين، حيث يتعافى حاليًا من إصابة في الكاحل تعرض لها خلال البطولة.