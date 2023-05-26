"ميسي إلى الهلال بنسبة 95% وهذا الفريق السعودي حسم صفقة بنزيما"

العديد من النجوم الكبار على أعتاب الانتقال لدوري روشن

كشف خوسيه فيليكس دياز رئيس تحرير صحيفة "ماركا" الإسبانية، عن بعض المفاجآت المتعلقة بمستقبل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي ونظيره الفرنسي كريم بنزيما.

عقد ميسي مع باريس ينتهي في شهر يونيو المقبل، ومن الواضح في الوقت الحالي عدم توقيعه على عقد جديد، كما لم يتم الإعلان حتى الآن بشكل رسمي عن تجديد عقد بنزيما مع ريال مدريد.

دياز قال في تصريحات لبرنامج ملعب "SBC":"لدي حالة ثقة كاملة في انتقال ميسي إلى الهلال السعودي مع زميله السابق في برشلونة سيرجيو بوسكيتس ومواطنه أنخيل دي ماريا، عودة ليو لبرشلونة أصبحت معقدة للغاية بحسب ما يشعر به والده وكل من حوله".

وأوضح:"كما أكدت في وقت سابق وانفردت بصفقة انتقال رونالدو إلى النصر السعودي، ميسي سينضم إلى الهلال بنسبة 95% وسيلحق به دي ماريا وبوسكيتس وجوردي ألبا وأندريس إنييستا، بينما تبدو الأمور مختلفة بالنسبة لسيرخيو راموس الذي لم يتقدم أحد من السعودية بعرض للتعاقد معه".

وعن كريم بنزيما:"أعتقد أنه سينتقل إلى اتحاد جدة، عقده أصبح على وشك الانتهاء مع ريال مدريد ومستقبله سيتضح بشكل أكبر خلال 10 أيام من الآن، والاحتمال الأقرب هو رحيله".

رحيل رونالدو عن النصر:"كل هذه الأنباء غير صحيحة، هو يشعر بالراحة مع الفريق ومن المتوقع قدوم المزيد من النجوم الكبار بجواره في الفريق".

وأنهى حديثه:"بالنسبة للويس إنريكي فهو لن ينتقل إلى الدوري السعودي ونفس الأمر بالنسبة لمانويل بيليجريني، رغم ارتباطهما بالتوجه إلى دوري روشن خلال الفترة الماضية".

يذكر أن برشلونة لا يزال في انتظار موافقة رابطة الدوري الإسباني على ميزانية النادي، من أجل حسم موقفه بشكل نهائي من عودة ميسي إلى كامب نو.