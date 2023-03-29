"ميسي أخبرني أني تألقت ضد الأرجنتين" .. حارس كوراساو فخور بلقاء البرغوث

حارس كوراساو سعيد باللعب أمام ميسي!

عبر حارس مرمى كوراساو، إيلي رووم، عن سعادته بلقاء نجم الأرجنتين، ليونيل ميسي، بعد مباراة منتخبه، أمام بلاد التانجو، الأربعاء الماضي.

وفازت الأرجنتين، في لمباراة ودية، أمام كوراساو، بسباعية نظيفة، سجل ميسي خلالها ثلاثة أهداف.

وفي حديث حارس كوراساو، ل TyC Sports، قال:" لدي قميص ميسي، هذا مميز للغاية، إنه حلم تحقق، الجميع معجب بالبرغوث والآن لعبت ضده".

وأضاف:" كانت مباراة صعبة، سجل بعض الأهداف ضدي، لكنني أنقذت أيضًا بعضًا منها، لقد أخبرني بعد المباراة، أنني قمت بتصديات جيدة، وهذا يعني الكثير بالنسبة لي".

الجدير بالذكر أن، ميسي وصل لهدفه ال 100، مع منتخب الأرجنتين، بعد تسجيله أمام كوراساو.

ويستعد ميسي للعودة إلى باريس سان جيرمان، لاستئناف مواجهاته بالدوري الفرنسي، حيث يقابل ليون، على ملعب الأمراء، الأحد القادم.