ميسي الغاضب منتقدًا تصرفات البرازيليين: العالم ينظر إلينا!

ميسي ظهر بوجه غاضب أثناء الأحداث.

مباراة البرازيل والأرجنتين في الجولة الثامنة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم قطر 2022 كانت تاريخية بكل المقاييس، لكن لأسباب لا علاقة لها بكرة القدم من الأساس.

المباراة التي كان من المفترض أن تقام مساء الأحد في البرازيل توقفت بعد خمس دقائق فقط على انطلاقها، وسادت حالة من الهرج داخل الملعب، ليتم في نهاية المطاف إلغاء اللقاء.

وجاءت المشاجرة التي حدثت خلال اللقاء لتترك ألف صورة للتاريخ، وغضبًا هائلًا من ليونيل ميسي قائد الأرجنتين، الذي انفعل بشكل واضح للغاية بسبب الأحداث التي جرت.

ماذا حدث في مباراة البرازيل والأرجنتين؟

بعد خمس دقائق على بداية مباراة البرازيل والأرجنتين في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى مونديال قطر، قام عدد من أفراد السلطات الصحية البرازيليين باقتحام ملعب المباراة.

السلطات الصحية في البرازيل طالبت بإخراج رباعي منتخب الأرجنتين إيميليانو مارتينيز وإيمي بوينديا من أستون فيلا وجيوفاني لو سيلسو وكريستيان روميرو من توتنهام.

الصحة البرازيلية رفضت خوض الرباعي القادمين من الدوري الإنجليزي في المباراة بسبب مخالفة قواعد جائحة كورونا.

برتوكول الصحة البرازيلية يمنع أي لاعب قادم أو مر بدول مثل المملكة المتحدة وجنوب إفريقيا وإيرلندا الشمالية والهند خلال آخر 14 يومًا من المشاركة في أي نشاط ويجبره على البقاء في حجر صحي.

وأوضح بيان أصدرته الصحة البرازيلية أنّه رغم قدوم طائرة الأرجنتين من فنزويلا، لكن هناك 4 لاعبين جاءوا من هذه الدول وكانوا هناك في الفترة الماضية وبالتالي لا يحق لهم التواجد على الأراضي البرازيلية أو المشاركة في اللقاء.

واتهم البيان الرباعي بالتزوير بعد التوقيع على إقرار يؤكد عدم تواجدهم في هذه البلاد خلال آخر 14 يومًا وهو الأمر غير الصحيح.

ماذا قال ميسي أثناء الواقعة؟

ميسي أثناء المشاجرة التي حدثت على أرض الملعب ظهر عليه الغضب بشكل واضح، والتقطت ميكروفونات الملعب ما قاله، وتناقلته وسائل الإعلام الأرجنتينية.

وقال ميسي: "نحن هنا منذ ثلاثة أيام، انتظروا بدء المباراة، لماذا لم يخبرونا من قبل، لماذا لم يذهبوا إلى الفندق، لقد حذروا فقط وهذا كل شيء، العالم ينظر إلينا".

PAPELÓN HISTÓRICO: autoridades sanitarias locales suspenden el partido. ¡LOS JUGADORES SE VAN AL VESTUARIO! #EliminatoriasEnTyCSports. pic.twitter.com/1g4AXF2C38 — TyC Sports (@TyCSports) September 5, 2021

كما ظهر الغضب أيضًا على ليونيل سكالوني مدرب منتخب الأرجنتين الذي اتفق في الرأي مع قائد فريقه.

فيما قال سكالوني في حديثه: "هذا يجعلني حزينًا جدًا، لا أبحث عن مذنب، الحقيقة أن الوقت لم يكن مناسبًا للقيام بذلك، لقد كان حفلًا لكرة القدم، وانتهى بهذا الشكل، نحن الضحايا، البرازيل أرادت اللعب أيضًا، لم يحذرنا أحد من أننا لن نخوض اللقاء في حال تواجد هؤلاء اللاعبين".

ماذا قال رئيس الاتحاد الأرجنتيني عن المباراة؟

كلاوديو تابيا رئيس الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم أكد أن هناك تشريعات صحية تقام بموجبها جميع بطولات أمريكا الجنوبية، وأن السلطات في كل بلد وافقت على البروتوكول المعمول به في اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم.

وقال تابيا: "هنا لا يمكنك التحدث عن أي كذبة أو تزوير، لأن هناك تشريعات صحية تقام بموجبها جميع بطولات أمريكا الجنوبية".

واختتم حديثه: "لقد وافقت السلطات الصحية في كل دولة على بروتوكول حقق أقصى استفادة، ما حدث اليوم أمر مؤسف لكرة القدم، إنها صورة سيئة للغاية، دخول أربعة أشخاص بهذا الشكل لمقاطعة المباراة أمر مؤسف".

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