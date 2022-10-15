ميسي : الصحافة ظلمت هيجواين والجماهير أخضعته للمحاكمة!

نجم باريس سان جيرمان يشيد بما فعله زميله السابق خلال مسيرته

يؤمن المهاجم الأرجنتيني ليونيل ميسي أن مواطنه جونزالو هيجواين، تعرض لحملات غير عادلة من الهجوم خلال مسيرته الكروية خاصة مع منتخب بلاده.

هيجواين خاض مسيرة طويلة مع ميسي في منتخب الأرجنتين، حيث لعب معه لما يقرب من تسع سنوات ولعب ثلاث نهائيات لكأس العالم.

المهاجم البالغ من العمر 34 سنة يلعب حاليًا مع نادي إنتر ميامي الأمريكي، ومن المقرر اعتزاله الكرة بشكل نهائي في يناير 2023، وهو ما دفع ميسي لإبداء رأيه في زميله السابق.

ماذا قال ميسي عن هيجواين؟

مهاجم باريس سان جيرمان قال في تصريحات لـ"DirecTV Sports":"ما فعله هيجواين لم يكن سهلًا لأنه لعب لأفضل الأندية على مستوى العالم وظهر دائمًا بمستويات جيدة وسجل العديد من الأهداف وأصبح بطلًا".

وأضاف:"كان مميزًا في العديد من المناسبات الدولية أيضًا وبالتحديد في كوبا أمريكا ونهائيات كأس العالم، وبالنسبة للهجوم ضده فقد حدث للعديد من اللاعبين بالفريق وقتها".

وتابع:"أعتقد أن فوزنا بكوبا أمريكا جعل الناس ينظرون بشكل أفضل لهذه المجموعة من اللاعبين، ولكن كانت هناك العديد من اللحظات القاسية منهم بعد نهائي كأس العالم 2014 ونهائي كوبا أمريكا 2015 بالإضافة للنهائي التالي في 2016 وهذا ليس بالأمر الهين".

واستكمل حديثه:"هيجواين تعرض لسوء معاملة من الصحافة وبعض الجماهير كانت تستهلك هذا الأمر وتجعله يخضع للمحاكمة".

كيف تبدو مسيرة هيجواين بعد نهايتها؟

في بداية شهر أكتوبر الجاري أعلن الأرجنتيني نهاية مسيرته بعد انتهاء الموسم الحالي من الدوري الأمريكي في شهر يناير، بعد 17 سنة كلاعب محترف في الدوري الإيطالي مع يوفنتوس وميلان ونابولي، وفي الإسباني مع ريال مدريد، وبالدوري الإنجليزي مع تشيلسي.

نجح هيجواين في هز الشباك لأكثر من 300 مرة خلال مشواره ولعب أكثر من 100 تمريرة حاسمة، ولكنه لم يكن محظوظًا مع المنتخب الأرجنتيني وتعرض لانتقادات عديدة خاصة بعد نهائي مونديال 2014.