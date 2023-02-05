ميسي الدافع وصدمة المحليين .. وفاتورة يدفعها رونالدو مع جماهير النصر!

لهذه الأسباب لم يظهر رونالدو بالمستوى الذي ينتظره منه الجميع بالدوري السعودي مع النصر!

ارتفعت طموحات جماهير نادي النصر مع قدوم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، بعد تألقه في مباراة كأس موسم الرياض أمام باريس سان جيرمان الفرنسي، ولكن ظهر على عكس ذلك بعد انطلاقته مع العالمي، ولكن ما السبب؟

رونالدو تألق بشكل لافت للنظر، واستطاع أن يسجل هدفين في مباراة كأس موسم الرياض، في الظهور الأول له بالمملكة العربية السعودية، ولكن كان مستواه متواضعًا مع النصر، مما جعل البعض يُبدي استغرابه.

ما السبب وراء تراجع مستوى رونالدو مع النصر، وعدم ظهوره بالوجه الذي ظهر به أمام باريس سان جيرمان حتى الآن؟ هذا ما نتحدث عنه..

ميسي الدافع

اللاعب البرتغالي خاض مباراته أمام نجوم باريس سان جيرمان الفرنسي، وكان دافعه كبير جدًا، وهو إثبات نفسه أمام منافسه الأزلي الأرجنتيني ليونيل ميسي.

ولذلك أظهر رونالدو أقصى ما عنده، ليُثبت للجميع أنه مازال قادرًا على العطاء، ويستطيع مجابهة أي فريق مهما كان اسمه.

وهذا ما خلق عن جماهير النصر حالة من الانتظار، لمستوى مماثل لما قدمه أمام باريس سان جيرمان، ليصدموا بمستوى مغاير له.

مساعدة المحليين

بشهادة جميع المحللين، فإن لاعبي نادي النصر المحليين، لم يظهروا بالمستوى المعهود لهم، بعدما ابتعد أكثر من لاعب عن مستواه.

هذا بالإضافة إلى عدم مساعدة رونالدو على التألق، وعكس ذلك وجده النجم البرتغالي في مباراة كأس موسم الرياض، حينما ساعده سعود عبد الحميد وغيره من اللاعبين على صناعة الفارق.

ولذلك يدفع رونالدو وجماهير النصر فاتورة تألقه في مباراة موسم الرياض، فهل يتمكن من تقديم ما يتمناه الجمهور النصراوي خلال الفترة المقبلة؟