ميسي الجديد يحدد وجهته في حالة مغادرة ريال مدريد

أين يذهب النجم الياباني كوبو؟

حدد نجم ريال مدريد الصاعد تاكيفوسا كوبو وجهته المقبلة في حال قرر مغادرة الفريق الملكي، الوجهة التي ستكون إشبيلية دون أن يرحل عن الدوري الإسباني.

وكان كوبو قد أمضى الموسم المنصرم على سبيل الإعارة في صفوف ريال مايوركا وقدم أداء مميزًا على المستوى الفردي مما زاد من التفاؤل حوله.

وفي الوقت الحالي يضع ريال مدريد خطة مع لاعبيه المعارين الذين سيعودون إلى الفريق بعد انتهاء فترة إعارتهم مع الفرق التي كانوا فيها طوال الموسم.

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وذكرت ديفينسا سينترال أن ريال مدريد لم يقرر بعد مصير النجم الياباني الشاب، ولكن اللاعب قرر أن يذهب إلى إشبيلية في حال غادر الفريق الملكي.

وأضافت الصحيفة ذاتها أن الأمر ليس من جهة كوبو فقط، حيث أن إشبيلية أيضًا يعتقدون أنه الخيار الأفضل للأسلوب الذي يعتمد عليه المدرب لوبيتيجي.

والحقيقة أن إشبيلية ليس الفريق الوحيد الذي أبدى اهتمامًا بالتعاقد مع كوبو، حيث أن فياريال وريال بيتيس وسوسييداد على استعداد للتعاقد معه كذلك.

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يذكر أن ريال مدريد قد تخلص من أول العائدين من الإعارة وهو النجم الدولي المغربي أشرف حكيمي الذي انتقل إلى إنتر الإيطالي مقابل 40 مليون يورو بعد نهاية إعارته مع دورتموند.