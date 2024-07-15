إصابة خطيرة؟ صورة ودموع يفسدان فرحة ميسي بالتتويج بكوبا أمريكا

اللاعب لم يستطع إكمال نهائي كوبا أمريكا

تُوجت الأرجنتين بطلة لبطولة كوبا أمريكا للمرة الثانية على التوالي بعد الفوز على كولومبيا بهدف نظيف سجله لاوتارو مارتينيز في الشوط الإضافي الرابع، وهو اللقاء الذي شهد خروج الأسطوري ليونيل ميسي من الملعب للإصابة.

ميسي كان قد تعرض لإصابة خلال الشوط الأول بعد تدخل من مدافع كولومبيا، سانتياجو أرياس، لكنه استطاع إكمال اللقاء بعد تلقيه العلاج المناسب.

صاحب الـ37 عامًا فاجأ الجميع بالسقوط على أرض الملعب دون احتكاك مع أحد عند الدقيقة الـ65، ليُحاول الجهاز الطبي علاجه دون جدوى، وهنا انفجر باكيًا وغادر الملعب وسط هتافات الجمهور المدوية.

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وقد أظهرت الصور فيما بعد تعرض ميسي لإصابة على مستوى الكاحل، وشرح أخصائي العلاج الطبيعي لإصابات العظام، السعودي ثامر الشهراني، الحالة بأنها التواء قوي للمفصل للخارج، واصفًا الأمر بأنه أشد قوة وألمًا من الالتواء العادي ويؤثر عادة على الأربطة الداخلية.

ميسي استطاع الوقوف والسير لكن بصعوبة في نهاية اللقاء للاحتفال مع زملائه بالتتويج باللقب الثمين، وهو الثالث له مع الأرجنتين بعد كوبا أمريكا 2021 وكأس العالم 2022.

من جانبه، أكد ليونيل سكالوني المدير الفني للمنتخب أن ميسي لم يكن يريد الخروج وترك زملائه في الملعب عقب الإصابة، مضيفًا عقب اللقاء "ليو يمتلك شيئًا يجب أن يكون لدى الجميع، هو الأفضل في التاريخ ورغم إصابته في كاحله إلا أنه لم يكن يرغب بمغادرة الملعب. هذا ليس لأنه أنانيًا، بل لأنه لا يُريد ترك زملائه، لقد وُلد ليكون في الملعب".

واتفق رودريجو دي بول مع مدربه، إذ قال عن زميله صاحب القميص رقم 10 "أعلم كيف يُفكر ميسي وأن أكثر ما يريده هو البقاء معنا على أرض الملعب بهدف مساعدتنا".