فالدانو ينتقد شخصية ميسي الجديدة

ميسي تعرض للطرد في آخر اللقاءات

فيسبوك تويتر هيثم محمد

انتقد خورخي فالدانو، اللاعب الأرجنتيني السابق، التحول في شخصية ليونيل ميسي مع المنتخب الأرجنتيني في الآونة الأخيرة.

وتعرض ميسي للطرد في لقاء الأرجنتين الأخير أمام تشيلي في كوبا أمريكا، ثم خرج بعدها وانتقد التحكيم في البطولة واتهمه بالانحياز للبرازيل.

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وقال فالدانو مع "بايس": "رأينا تحولاً لشخصية الأيقونة ميسي في أرضية الملعب، فمن الشخص المتواضع لنسخة جديدة تختلف عن التي أحبها".

وأردف: "هذه النسخة تستجيب للاستفزازات ويتعرض للطرد وينتقد الاتحادات ويتخذ قرارات خاطئة كقائد برفض الحصول على ميدالية".

وختم: "دائماً ما أثار ميسي إعجابي، ولكن يبدو أن تلك النسخة الجديدة منه تحظى بحب وشعبية أكبر في الأرجنتين".

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وتحدثت تقارير عن إمكانية تعرض ميسي للإيقاف الدولي في أعقاب اتهاماته بحق اتحاد أمريكا الجنوبية.