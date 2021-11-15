نيمار يغيب عن مواجهة الأرجنتين، فهل يلعب ميسي أمام البرازيل؟

يلتقي المنتخب الأرجنتيني مع نظيره البرازيلي، في مباراة مرتقبة والمقرر إقامتها فجر الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2022 بقطر.

النجم الأرجنتيني ميسي، ظهر مع منتخب بلاده في المباراة الماضية لمدة 14 دقيقة بعد تعافيه من الإصابة، لتصبح مشاركته محل شك.

وهو الأمر الذي ينطبق على نجم البرازيل نيمار الذي تعرض لإصابة صباح اليوم.

هل ميسي جاهز؟

أكد مدرب الأرجنتين، ليونيل سكالوني، بأن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي جاهز للعب، وسيبدأ أساسيًا عند استضافة البرازيل في تصفيات كأس العالم، غداً الثلاثاء.

وقال قبل المباراة: "كان مستعدًا من الناحية البدنية في اللقاء السابق، وقررنا أن أفضل شيء السماح له باللعب لبضع دقائق، ليستعيد الاحساس باللعب، ومن المؤكد أنه سيشارك غداً الثلاثاء".

ماذا عن نيمار؟





بينما أكد الاتحاد البرازيلي لكرة القدم غياب النجم البرازيلي عن مواجهة منتخب بلاده ضد الأرجنتين، وذلك بسبب إصابة في الفخذ.

ونشر بيان جاء فيه: "بعد التدريب في أكاديمية بالميراس لكرة القدم صباح يوم الاثنين، اشتكى نيمار جونيور من ألم في منطقة المقربة من فخذه اليسرى".

وأضاف: "لم يكن هناك وقت كافٍ لإجراء الاختبارات التكميلية، اختارت لجنة التدريب الحفاظ على اللاعب الذي لن يسافر مع وفد المنتخب البرازيلي إلى سان خوان".

ما هو موقف البرازيل والأرجنتين؟

تدخل الأرجنتين المباراة في حاجة إلى فوز وحيد من أجل ضمان التأهل لنهائيات كأس العالم، كما سيتحلى هذا الصعود بميزة إضافية إذا جاء الفوز على حساب الغريم البرازيلي.

بينما منتخب السامبا حسم تأهله بالفعل لنهائيات المونديال في الجولة الماضية من التصفيات، لكنه لن يدخر وسعًا لتعطيل الأفراح الأرجنتينية وتأجيل صعود "التانجو".