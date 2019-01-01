سكالوني: ميسي فوق الجميع في الأرجنتين

الأرجنتين إلى نصف نهائي كوبا أمريكا

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أشاد ليونيل سكالوني، مدرب الأرجنتين، بنجمه ليونيل ميسي، وأكد أن الأخير مهم للفريق داخل وخارج الملعب.

الأرجنتين نجحت مساء الجمعة في تخطي فنزويلا 2-0، لتضرب موعداً مع البرازيل في نصف نهائي كوبا أمريكا.

هكذا مضى ميسي في طريقه نحو نصف النهائي! 💪@MastercardMEA pic.twitter.com/vMRqRZAggf — جول العربي - Goal (@GoalAR) June 29, 2019

وقال سكالوني بالمؤتمر الصحفي للمباراة: "ميسي، مثل آخرين، دوره مهم للغاية داخل الملعب، كما أنه يساهم كثيراً في غرف الملابس، ولزملائه في الملعب".

وأضاف: "يجب التأكيد على دوره الكبير مع الفريق، ميسي يبقى ميسي، هو الأفضل، وفوق الجميع".

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وعن لقاء البرازيل: "سيكون أمراً جميلاً عيش تلك التجربة لنا ولكل جماهير كرة القدم، ستكون أصعب لنا كمدربين، سنحاول تعقيد الأمور والفوز".

ويُلعب نصف النهائي الذي سيجمع البرازيل مع الأرجنتين الثلاثاء المقبل على ملعب "بيلو هوريزونتي".