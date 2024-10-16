"الأفضل في كل العصور".. أنتونيلا تتباهى بميسي بعد هاتريك بوليفيا!

كلمات قوية من زوجة الليو..

أعربت "أنتونيلا" زوجة ليونيل ميسي عن سعادتها بأداء النجم الأرجنتيني خلال مواجهة بوليفيا في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وقاد ميسي راقصي التانجو لتحقيق فوز كبير على بوليفيا بنتيجة (6-0)، فجر اليوم الأربعاء بتوقيت جرينتش، ضمن الجولة العاشرة من التصفيات، حيث سجل 3 أهداف وصنع اثنين، ليحافظ الفريق على الصدارة برصيد 22 نقطة، بفارق 3 نقاط أمام كولومبيا (الوصيف)، بينما توقف رصيد بوليفيا عند 12 نقطة في المركز السابع.

ونشرت أنتونيلا عددًا من الصور لميسي في المباراة، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت عليها "الأعظم في كل العصور"، كما شاركت مقطع فيديو لأطفالهم وهم يتفاعلون بفرحة كبيرة مع أحد الأهداف.

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IG:@antonelaroccuzzo

وتجاوز صاحب الـ37 عامًا علي دائي كثاني أفضل هداف في تاريخ كرة القدم الدولية برصيد 112 هدفًا، لكنه ما زال خلف القائد الحالي كريستيانو رونالدو بفارق 20 هدفًا.

وقال ميسي، في تصريحات صحفية عقب المباراة: "سعيد مع زملائي في الفريق، على الرغم من أن عمري (37 عامًا)، عندما أكون هنا أبدو كطفل بسبب الأشياء الغبية التي أقوم بها. أشعر براحة كبيرة، وطالما يمكنني مساعدة الفريق، سأستمر في الاستمتاع بالأمر".