"ميسي احتاج سبع مباريات فقط في أمريكا ليثبت أنّه أفضل من زلاتان إبراهيموفيتش"

ميسي تفوق على إبراهيموفيتش في سبع مباريات فقط...

أوضح كارلوس فيلا، لاعب لوس أنجلوس الأمريكي، الفارق بين زلاتان إبراهيموفيتش، وليونيل ميسي، أثناء فترتهما في الدوري الأمريكي.

وانضم البرغوث الأرجنتيني، إلى إنتر ميامي في الميركاتو الصيفي، وسرعان ما تألق وقاد الفريق إلى منصات التتويج للمرة الأولى والفوز بكأس الدوريات، وحصوله على لقب هداف المسابقة.

بينما شارك زلاتان إبراهيموفيتش، مع فريق لوس أنجلوس من مارس 2018 وحتى يناير 2020، وسجل حينها 52 هدفًا في 56 مباراة، ولكنه لم يحقق أي لقب.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وقال فيلا في تصريحات نقلتها صحيفة "آس": "سيطر زلاتان إبراهيموفيتش سريعًا على الأجواء في الدوري الأمريكي، ولكنه لم يحقق أي لقب، بينما فاز ميسي بأول لقب له في وقت أقل، إنهما لاعبان مختلفان ولا يمكن مقارنتهما".

وتابع: "سأتفاجأ إن لعب وظهر ميسي بشكل سيئ، فلا يهم في أي دوري تلعب عندما تكون أنت أفضل لاعب في العالم، ستكون الأفضل".

ويستعد ليونيل ميسي لقيادة إنتر ميامي، في مواجهة لوس أنجلوس في الدوري الأمريكي، صباح يوم الإثنين 4 سبتمبر.