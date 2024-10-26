لم يسجل ولكن صنع تاريخاً جديداً .. ميسي يقود إنتر ميامي لعبور أتلانتا يونايتد وحلم بطولة جديدة

ميسي لا يتوقف عن المساهمات التهديفية

واصل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي التألق رفقة ناديه إنتر ميامي، إذ قاده لتحقيق الانتصار على أتلانتا يونايتد بهدفين لواحد فجر السبت لحساب أولى المباريات الثلاثة المقررة بين الناديين في افتتاح الأدوار الإقصائية.

لويس سواريز افتتح التسجيل لأبطال كأس المشجعين مبكراً بالدقيقة الثانية، ولكن الضيوف عادوا بالمباراة قبل 6 دقائق من ختام الشوط الأول عبر سابا لوبهانيدزي، ولكن هدف الحسم حمل توقيع لاعب سابق آخر لبرشلونة هو جوردي ألبا بالدقيقة 60 عقب تمريرة من ميسي.

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ولم ينجح ميسي في هز الشباك رغم أنه سدد تسع مرات على المرمى، منها 4 تسديدات على المرمى وواحدة على العارضة، ولكن حارس الضيوف براد جوزان نصب نفسه نجماً للمباراة بتصدياته للأرجنتيني الذي حصل على التقييم الأعلى في المباراة مشاركة مع زميله ألبا بحسب موقع رابطة الدوري الأمريكي، وإن فاز الظهير الأعسر بجائزة لاعب المباراة.

تمريرة ميسي الحاسمة جعلته يحطم رقماً تاريخياً جديداً مع النادي الأمريكي، إذ بلغ 18 تمريرة حاسمة، الأعلى في تاريخ النادي، كما أصبح الأكثر مساهمة على الإطلاق في الأهداف، سواء بتسجيلها أو بتقديم التمريرات الحاسمة، بمجموع 51 مساهمة تهديفية للبولجا.

ويفترض أن تتكرر مواجهة إنتر ميامي مع أتلانتا من جديد لحساب التصفيات الإقصائية لتحديد بطل الدوري الأمريكي، إذ يلعب الفريقان ثلاث مواجهات، وبعد انتصار ميامي السبت، الانتصار في اللقاء المقبل سيعفيه من خوض المقابلة الثالثة، ضمن سعي ميسي لإضافة اللقب رقم 47 في مسيرته.

ويفترض أن يُلعب اللقاء المقبل يوم الأحد 3 نوفمبر، بينما في حال عدم فوز رفقاء ميسي في هذه المباراة، سيكون على موعد للقاء ثالث في العاشر من نفس الشهر لتحديد من يعبر للدور المقبل لحسم لقب بطل الدوري الأمريكي بقسميه الشرقي والغربي عقب تتويج ميامي بدرع المشجعين.