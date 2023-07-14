أصبح لا يعرفه أحد .. ميسي "يستمتع" بالحياة في ميامي!

حياة مغايرة للنجم الأرجنتيني تبدأ

أظهرت الصور ومقاطع الفيديو المنتشرة في الساعات الماضية حجم التغير الذي طرأ على حياة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عقب انتقاله للعيش في الولايات المتحدة الأمريكية.

واختار ميسي رفض التمديد مع ناديه السابق باريس سان جيرمان والعرض المغري للهلال السعودي، أو العودة لبرشلونة، ووقع مع إنتر ميامي الأمريكي.

وظهر ميسي مع عائلته في أحد السلاسل التجارية الشهيرة بالولايات المتحدة بميامي وهو يتسوق لشراء احتياجات المنزل دون وجود أي حراسة أمنية، أو تزاحم من قبل الجماهير لالتقاط الصور معه كما كانت العادة في أوروبا.

وسبق وتحدث النجم الأرجنتيني عن مدى صعوبة الحياة في مدن مثل باريس وبرشلونة، وحجم الضغوطات التي تواجه كشخصية مشهورة من أجل الخروج والتمتع بحياة طبيعية رفقة عائلته.

وينتظر أن يتم تقديم "البرغوث" رسمياً مساء الأحد رفقة ناديه الجديد هو والصفقة الجديد الأخرى سيرجيو بوسكيتس في حفل موسيقى ضخم بملعب الفريق.