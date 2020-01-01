ميسي أم رونالدو؟ فرانك لامبارد يختار نجمه المفضل

مدرب تشيلسي فرانك لامبارد يختار الأفضل بين نجم يوفنتوس الحالي وريال مدريد السابق كريستيانو رونالدو وقائد برشلونة ليونيل ميسي

أجاب المدير الفني لنادي تشيلسي فرانك لامبارد عن السؤال الدائم والذي لن ينتهي أبدًا حول من يفضل بين الثنائي التاريخي كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي.

وسيطر الثنائي على عرش كرة القدم منذ 2008 وحتى الآن، ورغم تجاوزها للثلاثين من عمرهما إلا أن المنافسة بينهما قائمة حتى الآن ولم تنتهِ بعد.

مع اعتبار التنافس بينهما من بين الأعظم في تاريخ كرة القدم، يتم توجيه السؤال دائمًا لأي من أساطير كرة القدم ورموزها من مختلف الأجيال حول من يفضل بينهما.

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ومن جهته، قال فرانك لامبارد مدرب تشيلسي الحالي من يكون لاعبه المفضل بين ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، بل وقام أيضًا بتعيين فريق أحلام خصومه السابقين.

وردا على سؤال للاختيار بين ميسي ورونالدو خلال جلسة أسئلة وأجوبة لهيونداي، قال المدرب البالغ من العمر 42 عامًا: "سأذهب لميسي في هذا الأمر بالسؤال حول المقارنة بينهما"

وأضاف: "من خلال موهبة طبيعية نقية لا أحد يتفوق على ميسي في تلك المسألة، لكن ما فعله رونالدو كان مذهلاً للغاية ومسيرته كانت تاريخية بالفعل"

ولم يدرج لامبارد كل من تشافي أو إنييستا في فريق أحلامه المكون من خصوم سابقين لعب ضدهم حين كان لاعبًا، رغم الاعتراف بإمكانياتهما الكبيرة.

جاء التشكيل المثالي لخصوم لامبارد بوجود اثنين من زملائه السابقين في المنتخب الإنجليزي ريو فيرديناند وستيفن جيرارد، إضافة إلى مانويل نوير وورونالدينيو وميسي ورونالدو.

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يذكر أن فرانك لامبارد قد عاصر العديد من أساطير كرة القدم خلال مسيرته الطويلة التي امتدت لنحو 20 عامًا مع تشيلسي ثم مانشستر سيتي وأخيرًا نيويورك سيتي.