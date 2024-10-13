ميسينيو: دون تقليد كريستيانو رونالدو لن أحقق أي شيء!

مقارنته بميسي تزعجه بعض الشيء..

يمتلك إستيفاو ويليان؛ موهبة بالميراس البرازيلي المعروف بـ"ميسينيو"، الوعي الكافي لاستخلاص ميزات أساطير كرة القدم دون التقيد بتشبيهه بالأرجنتيني ليونيل ميسي؛ نجم إنتر ميامي الأمريكي، خاصةً وأن تلك المقارنة تزعجه بعض الشيء.

صاحب الـ17 عامًا مُلقب بـ"ميسينيو" نظرًا للتشابه بين موهبته وموهبة ليو، لكن في الوقت نفسه يرى ميزات البرتغالي كريستيانو رونالدو؛ قائد النصر السعودي، الذي يلزم نفسه بالسير على خطاها، إذا ما أراد تحقيق الكثير في عالم الساحرة المستديرة.

وقال ميسينيو خلال تصريحاته لصحيفة "جارديان": "أحب نيمار كثيرًا ورونالدو، لكن ميسي هو مصدر الإلهام الأول بالنسبة لي نظرًا لكل ما حققه في كرة القدم سواء الطريقة التي يلعب بها أو حتى ما يفعله خارج الملعب، هو نجم يجب أن أتطلع لأكون مثله دائمًا، خاصةً وأنني أعسر مثله".

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وأضاف: "البعض يولد بالموهبة، بينما يجب على آخرين أن يعملون بجد؛ وأفضل مثال على ذلك هما ميسي ورونالدو؛ الأول لديه الموهبة، والثاني يمتلك الجهد، وأنا أبحث للوصول للجانبين سواء الموهبة أو الإخلاص والتفاني في العمل، ففي كرة القدم اليوم عليك أن تكرس نفسك لها وتلتزم بجدول زمني وتدريبي، بجانب السفر والاعتناء بالنفسك، عليك أن تتخلى عن الكثير، فبدون التفاني لا يمكنك الوصول لأي مكان".

يذكر أن تشيلسي نجح في خطف الموهبة البرازيلية في الصيف الماضي مقابل 56 مليون جنيه إسترليني، على أن ينضم له الصيف المقبل عندما يصل لعامه الـ18.