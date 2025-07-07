بشرى لمانشستر يونايتد .. عرض بقيمة 70 مليون يورو من الدوري السعودي لضم ميسون جرينوود

أحد الأندية قدم عرضًا ضخمًا للاعب مارسيليا

ماذا حدث؟

عندما وافق نادي مانشستر يونايتد على التخلي عن خدمات جرينوود، خريج أكاديمية أولد ترافورد، بشكل نهائي في صيف 2024، أدرج النادي شرطًا بنسبة 50% من إعادة البيع في الصفقة التي انتقل بموجبها المهاجم البالغ من العمر 23 عامًا إلى مارسيليا.

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سجل جرينوود 21 هدفًا في الدوري الفرنسي خلال موسمه الأول في ملعب فيلودروم، مما أهّله للفوز بجائزة الحذاء الذهبي. ويقال إن هذه الإنجازات جذبت اهتمامًا من جميع أنحاء العالم.

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هل تعلم

تشير التقارير إلى أن برشلونة ويوفنتوس كانا يراقبان جرينوود، لكن موقع Fichajes يزعم أن الأهلي دخل على خط المنافسة وقدم عرضًا بقيمة 70 مليون يورو (60 مليون جنيه إسترليني/82 مليون دولار). ويقال إن مارسيليا "تقيّم جميع الخيارات المتاحة" و"ستقرر في الأسابيع المقبلة ما إذا كانت ستقبل عرض الأهلي".

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إذا تم إبرام الصفقة، فسيتعين تحويل نصف الأموال القادمة من البيع إلى مانشستر يونايتد، عملاق الدوري الإنجليزي الممتاز. مع أخذ ذلك في الاعتبار، سيسعى مارسيليا، الذي يربطه عقد مع جرينوود حتى عام 2029، إلى المطالبة بأعلى رسوم ممكنة.

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ما هو مستقبل جرينوود؟

إذا انتقل جرينوود إلى الشرق الأوسط، فقد يجد نفسه يلعب إلى جانب ليونيل ميسي في عام 2026. ويقال إن الفائز ثماني مرات بجائزة الكرة الذهبية، الذي يلعب حاليًا في الدوري الأمريكي مع إنتر ميامي، هو هدف طموح آخر للنادي الأهلي مع اقتراب انتهاء عقده في الولايات المتحدة.