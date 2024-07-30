فيديو | "ميزان دواجن".. زميل الملاكمة يمنى عياد يفجر مفاجأة بشأن انسحابها من الأولمبياد!

"اتحاد الملاكمة هو المسؤول.. ويتهرب"

وجه الملاكم السابق علي عصام، اتهامًا إلى الاتحاد المصري للعبة، بالتسبب في انسحاب بطلة مصر في الملاكمة يمنى عياد من أولمبياد باريس 2024.

وانسحبت يمنى عياد من منافسات أولمبياد باريس 2024 بعد زيادة وزنها 700 جرام عن المعتمد، بسبب "تغيرات فسيولوجية"، حسب بيان رسمي من اتحاد الملاكمة.

وقال علي عصام في مقطع فيديو عبر حسابه الشخصي بإحدى منصات التواصل الاجتماعي: "الفضيحة لا علاقة لها بيمنى عياد، هي فضيحة اتحاد الملاكمة".

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وأضاف: "قبل 3 أيام من بدء المنافسات والمدرب المسؤول عنها يمنعها من شرب المياه، وإذا لم تشرب ستموت بكل تأكيد، لكن هذا ما فعله، والآن يتهمها الجميع".

وأضاف: "لم يكن معها دكتور تغذية، والميزان الذي وزنت عليه كان (ميزان دواجن) ولس للأشخاص، الاتحاد تهرب من المسؤولية، وقال إن المشكلة بسبب تغيرات فسيولوجية".

وختم: "المسؤولون في البعثة وجهوا تهديدات ووعيد اللاعبة بأن لا تتحدث عن الواقعة، وكل ما أقوله سيؤثر على مستقبلي في اللعبة وقد يدمره، لكنها الحقيقة".