ميزانية ضخمة لتين هاج .. استثمار قطري قادم لإنقاذ مانشستر يونايتد!

نهاية عهد عائلة جليزر!

حددت عائلة جليزر الملاك الحاليون لمانشستر يونايتد موعدًا نهائيًا في منتصف شهر فبرايرالجاري من أجل النظر في عروض المشترين للنادي الإنجليزي.

ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" تبدو مجموعة "واثقة" القطرية هي الأقرب في حالة اتمام الصفقة ونهاية عهد الجليزر في يونايتد.

وأشار التقرير الإنجليزي إلى أن إريك تين هاج مدرب مانشستر يونايتد سيحصل على دعم مالي هائل لمساعدة الفريق في الصعود إلى قمة كرة القدم الإنجليزية.

وبحسب التقرير فإن المجموعة القطرية على استعداد لدفع ست مليار جنيه استرليني من أجل شراء النادي بالإضافة لعرض خطة لإعادة تطوير أولد ترافورد، وهو مشروع قد يكلف ملياري جنيه إسترليني.

المستثمرين القطريين لا ينونون الحصول حصة جزئية ويضغطون من أجل الاستحواذ الكامل، وسيواجهون منافسة من السير جيم راتكليف، أغنى رجل في بريطانيا والذي أعلن بالفعل أنه مهتم بشراء النادي، وستكون المنافسة شرسة بين الثنائي حيث أن راتكليف مشجع معروف للشياطين الحمر، بينما أي استحواذ سيحتاج إلى موافقة رابطة الدوري ومن المرجح أن يواجه العرض القطري معارضة كبيرة بسبب سجل الدولة في مجال حقوق الإنسان.

وقالت مصادر لصحيفة "ديلي ميل" إن المستثمرين يريدون البناء على نجاح عرض قطر لاستضافة كأس العالم 2022، وقال المصدر: "يريد المستثمرون البناء على نجاح كأس العالم، فهم يدركون أن مانشستر يونايتد هو أكبر نادٍ لكرة القدم في العالم وجواهر التاج في الرياضة العالمية وهناك إصرار فولاذي على شرائه والنهوض به للقمة".

يذكر أن عملية استحواذ بهذا الحجم ستجعل اليونايتد أحد أغنى الأندية في أوروبا على الفور مع توفر أموال كبيرة للانتقالات ومع ذلك قد يؤدي ذلك إلى بعض المشكلات في المنافسة الأوروبية، حيث أن باريس سان جيرمان مملوك بالفعل لشركة "قطر للاستثمارات الرياضية"، وعلى الرغم من أنه تم الإبلاغ عن أن استحواذ يونايتد سيأتي من مستثمرين منفصلين فإن قواعد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم تمنع ناديين متداخلين في العضوية من اللعب مع بعضهما البعض.