ميريح ديميرال: أتمنى أن يفهمني جمهور الأهلي بطريقة صحيحة وهذا عيب رياض محرز في التحديات!

المدافع التركي كذلك اختار أفضل خط دفاع في التاريخ..

تحدث المدافع التركي ميريح ديميرال؛ محترف الأهلي، عن الأجواء داخل قلعة الكؤوس، معربًا عن فخره بالجمهور العريض الذي يزحف وراء الفريق أينما ذهب لدعمه.

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صاحب الـ26 عامًا كان قد انضم للراقي في صيف 2023 قادمًا من أتالانتا، ليصبح أحد الدعائم الأساسية في صفوف الفريق رغم تعرضه لبعض الانتقادات في البداية.

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وفي حوار مع المركز الإعلامي للأهلي، سلط ديميرال الضوء على شخصيته القوية في الملعب، إذ قال: "أظهر دائمًا شخصيتي، أريد إظهارها، إذا كانوا يفهمونني جيدًا، فأنا سعيد جدًا، والجماهير تدعمنا بشكل رائع في كل مكان، نحن فخورون جدًا بهم".

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وانتقل للحديث بشكل فكاهي عن أكثر لاعب في الفريق يدخل معه في تحديات، موضحًا أنه الجزائري رياض محرز، مشددًا على أنه رفقة المهاجم الإنجليزي إيفان توني أكثر ثنائي يتلقى الهزائم منه.

وأضاف ميريح عن سؤاله عن مدى حقيقة أنه هو من يتلقى الهزائم بشكل متكرر أمام محارب الصحراء: "محرز يتحدث كثيرًا، لكن أنا من ينتصر في الأخير، عندما اقترب من الانتصار عليه، لا يقبل الخسارة، فيتحدث كثيرًا، حتى أنه يعترض ويدعي أنه هو من انتصر".

قلب الدفاع التركي اختتم باختيار أفضل خط دفاع في التاريخ: "كافو كظهير أيمن، فيديتش ومالديني، والظهير الأيسر إما روبرتو كارلوس أو مارسيلو".