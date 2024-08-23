بعد العروض الأوروبية .. ميريح ديميرال يحسم موقفه من الاستمرار مع الأهلي

هل يرحل ديميرال عن الأهلي؟

حسم المدافع التركي ميريح ديميرال مدافع النادي الأهلي، موقفه من العروض الأوروبية التي وصلته خلال الفترة الماضية، بعد تألقه رفقة منتخب بلاده في بطولة يورو 2024.

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وقدم ديميرال مستوى مميز في بطولة يورو 2024، حيث وصل مع منتخب تركيا إلى دور الربع نهائي، قبل الخسارة على يد هولندا بهدفين مقابل هدف واحد.

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وكشف الإعلامي فابريتسيو رومانو عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، عن أن ديميرال قرر رفض العروض الأوروبية التي وصلته خلال الفترة الماضية.

Shahid

وجاء نص تغريدة رومانو كالآتي: "قرر ميريح ديميرال الاستمرار مع الأهلي، رغم العروض الأوروبية العديدة التي وصلته، بعد الأداء المميز في بطولة يورو 2024، المدافع لن يرحل وسيبقى في دوري روشن السعودي".

ويعتمد المدرب الألماني ماتياس يايسله على ديميرال بصفة أساسية، بجوار البرازيلي روجير إيبانيز في قلب دفاع النادي الأهلي.