لياو يصل إيطاليا تمهيدًا لارتداء قميص ميلان

مهاجم ليل سيخضع للكشف الطبي

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

وصل رفائيل لياو إيطاليا صباح اليوم للخضوع للفحوصات الطبية المعتادة تمهيدًا لتوقيع عقود انضمامه لميلان.

وكان ميلان قد توصل لاتفاق مع ليل على ضم لياو مقابل 30 مليون يورو بجانب بطاقة المدافع تياجو ديالو والتي قُدرت بـ5 ملايين يورو، على أن يمتلك الفريق الفرنسي نسبة من إعادة البيع.

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ووصل المهاجم البرتغالي ميلانو عبر مطار مالبينسا قادمًا من لشبونة، ومن المقرر أن يخضع غدًا للفحوصات الطبية، ومن ثم التوقيع على عقد يمتد حتى عام 2024 مع ميلان.

من جانب آخر، أجل ليو دوارتي مدافع فلامنجو موعد وصوله إلى ميلانو إلى غدًا الأربعاء، إذ من المقرر أن يخضع أيضًا للكشف الطبي ثم يُوقع عقود انضمامه للروسونيري، وقد ودع اللاعب زملاءه في البرازيل بالفعل.

وتوصل ميلان لاتفاق على ضم دوارتي مقابل 10 ملايين يورو ومليون آخر كحوافز مرتبطة بالأداء والنتائج.

يُذكر أن لياو لعب 24 مباراة في الدوري الفرنسي الموسم الماضي، سجل خلالها 8 أهداف وصنع هدفين.