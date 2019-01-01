هل ينضم إلى باريس سان جيرمان؟ لوكاس باكيتا يُجيب

نجم ميلان ارتبط بالالتحاق بمواطنه ليوناردو في النادي الفرنسي

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

تحدث لوكاس باكيتا نجم ميلان لجول حول الإشاعات التي ربطته بالرحيل لباريس سان جيرمان هذا الصيف.

ورغم أنه انضم للميلان في يناير الماضي فقط، إلا أن عديد التقارير الصحفية تحدثت عن سعي ليوناردو المدير الرياضي الجديد لباريس سان جيرمان لضمه للنادي الفرنسي بعدما كان المسؤول عن ارتدائه قميص الروسونيري.

ناينجولان يتجاوز "صدمة" الإنتر ويقترب من الصين

وتواجد باكيتا مع منتخب البرازيل في بطولة كوبا أمريكا التي تُوج بلقبها بالانتصار على بيرو 3-1 في المباراة النهائية، ولكنه لم يلعب سوى مباراة واحدة حين شارك بديلًا في الدقائق الأخيرة من مباراة ربع النهائي أمام باراجواي.

وقال صاحب الـ21 عامًا لجول "الحديث عن باريس سان جيرمان مجرد تكهنات. أنا سعيد في ميلان، لقد وصلت النادي للتو وأتأقلم مع الفريق. أريد أن أحظى بموسم جيد لأتمكن من تطوير مسيرتي الكروية".

يُذكر أن باكيتا لعب 13 مباراة مع ميلان في السيري آ الموسم الماضي، ويُعد من المواهب التي يُعول عليها النادي لبناء فريق جديد يستطيع استعادة الأمجاد مستقبلًا.