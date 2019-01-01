رئيس لاتسيو: سندرس العروض القادمة لميلينكوفيتش سافيتش

اللاعب مطلوب في مانشستر يونايتد

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أضاف كلاوديو لوتيتو رئيس لاتسيو البنزين فوق النار فيما يخص إشاعات اقتراب مانشستر يونايتد من ضم لاعب الوسط سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش.

وكانت عدة تقارير قد تحدثت عن وجود اتفاق شفوي بين اللاعب والنادي الإنجليزي، وعن استعداد اليونايتد لدفع 82 مليون جنيه إسترليني لشرائه من لاتسيو، خاصة بعد انتقال أندير هيريرا لباريس سان جيرمان والغموض الذي يُحيط مستقبل بول بوجبا.

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وقد أكد رئيس النادي الإيطالي أنهم سيدرسون كافة العروض المقدمة للاعب، بقوله لسكاي سبورت "كما قلت منذ زمن طويل، لا يهم مدى صعوبة الحفاظ على ميلينكوفيتش سافيتش".

أضاف "سنرى ما الذي قد يعرضه السوق وندرس كافة الظروف المحيطة بالأمر. نحن سعداء جدًا بتواجده معنا وهو كذلك سعيد بتواجده في النادي".

"لو جاءت أي عروض سنأخذها بعين الاعتبار بروح التعاون لضمان مصالح اللاعب والنادي على حد سواء".

يُذكر أن صاحب الـ24 عامًا انضم للفريق العاصمي في إيطاليا عام 2015 وقد تطور مستواه تدريجيًا حتى أصبح أحد أفضل لاعبي الوسط في السيري آ، وحاول ميلان ضمه الصيف الماضي مقابل 120 مليون يورو لكنه اصطدم برفض لاتسيو لعدم وجود الوقت المناسب لتعويضه.