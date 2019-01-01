خلاف حول الراتب يُعيق مفاوضات خضيرة مع آرسنال

لاعب يوفنتوس في طريقه للرحيل

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

يُواصل سامي خضيرة لاعب وسط يوفنتوس مفاوضاته مع آرسنال للانضمام لصفوفه الموسم القادم.

ويعيش خضيرة موسمه الأخير في عقده مع بطل إيطاليا، وقد عزم على الرحيل هذا الصيف فيما يبدو، خاصة مع صفقات يوفنتوس الجديدة في وسط الملعب والتي قد لا تتيح له اللعب أساسيًا في الفريق تحت قيادة ماوريتسيو ساري.

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وتحدثت صحيفة توتوسبورت عن رغبة آرسنال في التعاقد مع اللاعب الألماني، وقد دعمت تلك التقارير بتواجد خضيرة أمس في ملعب الإمارات خلال مباراة آرسنال ضد ليون الودية.

ورغم نفي إيمري الأمر، إلا أن صحيفة لاجازيتا ديلو سبورت الإيطالية أكدت أن الطرفين يُواصلان المفاوضات حول البنود الشخصية للعقد.

وأضافت الصحيفة الوردية أن هناك خلافًا حول الراتب، إذ يتلقى خضيرة حاليًا مع يوفنتوس 6 ملايين يورو، فيما يعرض النادي الإنجليزي 4 ملايين يورو ضمن عقد يمتد لعامين.

يُذكر أن صاحب الـ32 عامًا انضم ليوفنتوس عام 2015 في صفقة انتقال حر عقب نهاية عقد خضيرة مع ريال مدريد.