رسميًا | دودو الجباس سابع صفقات بيراميدز هذا الصيف

النادي أعلن رسميًا ضم مهاجم وادي دجلة

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أعلن بيراميدز رسميًا عن سابع صفقاته هذا الصيف، ذلك بالتعاقد مع دودو الجباس مهاجم وادي دجلة.

وجاء في بيان النادي عبر حسابه الرسمي على فيس بوك أن الجباس وقع على عقود انضمامه لبيراميدز بعد نجاح المدير التنفيذي ممدوح عيد ومدير التعاقدات عمرو بسيوني في إنهاء الصفقة مع إدارة وادي دجلة.

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وسينضم اللاعب صاحب الـ32 عامًا لمعسكر فريقه الإعدادي للموسم الجديد خلال الأيام القادمة.

وأبدى الجباس سعادته البالغة بتلك الخطوة وخوض تجربة جديدة مع بيراميدز، مؤكدًا أنه يمتلك كافة الحوافز اللازمة لتقديم أفضل ما لديه مع الفريق.

وكان المهاجم المصري قد استدعي لتمثيل المنتخب الوطني 15 مرة، وسبق أن لعب في بلجيكا وفرنسا وإنجلترا.

يُذكر أن بيراميدز كان قد أعلن توقيعه هذا الصيف مع السداسي أحمد علي وإسلام عيسى ومحمود حمادة ومحمد عطوة وطارق طه وجون أنتوي، بجانب تعاقده مع المدرب سيباستيان ديسابر.