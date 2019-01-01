تريزيجيه لقاسم باشا: أريد الرحيل

اللاعب المصري مطلوب في البريميرليج

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أبدى محمود حسن تريزيجيه رغبته في الرحيل عن قاسم باشا التركي هذا الصيف، وقد أبلغ ناديه بهذا الأمر.

صحيفة تاكفيم التركية أفادت أن الجناح المصري أرسل رسالة لمسؤولي قاسم باشا قال لهم فيها "لقد أتممت مهمتي هنا، أريد الرحيل".

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ويتواجد صاحب الـ24 عامًا مع قاسم باشا منذ صيف 2017 وقد وقع الصيف الماضي عقدًا مع النادي يمتد حتى عام 2021، وخاض في الدوري التركي 65 مباراة أحرز خلالها 22 هدفًا.

وحسب الصحف الإنجليزية، تتنافس عدة فرق ناشطة في البريميرليج على خدمات خريج قطاع الأهلي المصري للشباب، أبرزها واتفورد وأستون فيلا.

وتحدثت المصادر عن متابعة دينيس سميث المدير الفني للفيلانس وخيسوس جارسيا المدير الرياضي للنادي لتريزيجيه خلال تواجده مع منتخب مصر خلال بطولة كأس أمم أفريقيا، والتي غادرها المنتخب بالخسارة أمام جنوب أفريقيا 1-0 في ثمن النهائي.

وزعمت المصادر أن النادي الصاعد حديثًا للبريميرليج بصدد التقدم بعرض قيمته 8-10 مليون جنيه إسترليني للتفوق على واتفورد وحسم صفقة تريزيجيه لصالحه.