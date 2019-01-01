الهلال يسعى لصفقة تبادلية مهمة مع الوحدة

الهلال لم يضم سوى لاعبًا واحدًا جديدًا هذا الصيف

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

يسعى الهلال لدعم هجومه للموسم القادم، وبعد نجاحه في ضمان بقاء أندريه كاريلو وتخليه عن عموري وفشله في ضم هارون كمارا، اتجهت عيونه نحو مهاجم الوحدة.

وأفادت التقارير الصحفية المتابعة أن الهلال يسعى لضم أحمد عبده أحد أبرز نجوم الموسم الماضي من اللاعبين السعوديين هذا الصيف.

رفض الزمالك يُوجه بوصلة الأهلي تجاه ولفرهامبتون

ويُخطط النادي بقيادة فهد بن نافل لضم اللاعب التابع لفئة المواليد ضمن صفقة تبادلية ينتقل بموجبها لاعبه أحمد أشرف للوحدة سواء بالإعارة أو البيع النهائي، خاصة أن النادي لن يستطيع قيد اللاعبين معًا لقرار اتحاد الكرة بالسماح بتسجيل لاعب واحد فقط لكل نادٍ من فئة المواليد.

وأوضحت تلك المصادر أن المفاوضات بين الناديين دخلت مرحلة متقدمة بالفعل، وفي حال نجحت سيُصبح أحمد عبده ثاني لاعب جديد يضمه الهلال هذا الصيف بعد المدافع الكوري الجنوبي جانج هيون سوو.

وبرز أحمد عبده صاحب الـ22 عامًا وتعود أصوله لأريتريا الموسم الماضي بقوة محرزًا 7 أهداف مع الوحدة، ويُعد بجانب صالح الشهري وعبد الفتاح آدم وهارون كمارا نجوم الموسم من المهاجمين أصحاب الجنسية السعودية.