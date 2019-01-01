نادٍ إماراتي يفسخ عقد لاعبه بعد شهر من ضمه

سابقة غريبة في الملاعب الإماراتية

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

شهدت الساعات الأخيرة من سوق انتقالات دوري الخليج العربي الإماراتي سابقة مثيرة، حيث تم فسخ عقد لاعب بعد شهر تقريبًا من التعاقد معه.

بطل تلك القصة هو نادي خورفكان الصاعد حديثًا لدوري الخليج العربي، والذي فسخ عقد لاعبه مانع البارود الذي كان قد ضمه في بداية الصيف الجاري.

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وأعلن خورفكان تعاقده مع البارود في 30 مايو الماضي في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع اتحاد كلباء، وقد أشاد النادي بالمهاجم الشاب وقدراته.

رحيل الإدارة السابقة بقيادة عبد العزيز النعيمي أدى لتغيير رأي النادي في المهاجم الذي ارتدى قميص الشارقة سابقًا، لتقرر الإدارة الجديدة بقيادة سالم النقبي فسخ العقد مع البارود ولم يُكشف بعد عن وجهته الجديدة.

وكان خورفكان قد أعلن مؤخرًا تعاقده مع أحمد دادا من بني ياس وسعيد خميس من الفجيرة، ويُواصل الفريق تدريباته الإعدادية للموسم الجديد بقيادة المدرب البرازيلي باولو كاميلي.