الوصل يُلمح للتخلي عن عبد الله صالح

اللاعب كان قريبًا من الانتقال لاتحاد كلباء

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

ألمح الوصل بقوة لرغبته التخلي عن مدافعه عبد الله صالح هذا الصيف، ذلك بمنح القميص رقم 3 الخاص به للمدافع الجديد لوكاس جالفاو.

وكان صاحب الـ31 عامًا قريبًا من ارتداء قميص اتحاد كلباء خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي، لكن المفاوضات تعثرت وتوقفت بين الطرفين.

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وظل صالح مقيدًا في صفوف الوصل، لكن النادي منح قميصه ذو الرقم 3 للمدافع البرازيلي القادم بالإعارة من إنجولشتات الألماني، والذي يُجيد اللعب في مراكز قلب الدفاع والظهير الأيسر ووسط الملعب.

ويُعد لوكاس جالفاو هو المحترف الرابع في صفوف الوصل، إذ يضم النادي الثلاثي البرازيلي فابيو ليما ورونالدو مينديز وويلتون سواريز الذي ضمه هذا الصيف من الشارقة.

يُذكر أن عبد الله صالح ارتدى قميص الإمبراطور عام 2014 بعدما كان قد لعب للشارقة والشباب والعربي، وقد خاض 9 مباريات مع الوصل في الموسم الماضي من دوري الخليج العربي و5 مباريات في دوري أبطال آسيا.