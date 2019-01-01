رسميًا | الوصل يضم خواكين بيريز

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أعلن الوصل رسميًا تعاقده مع خواكين بيريز مهاجم ديفنسا الأرجنتيني.

واكتفى النادي بالإعلان عن تعاقده مع اللاعب عبر حسابه الرسمي على تويتر مشيرًا إلا أنه سيُسجل ضمن قائمة المقيمين.

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المهاجم صاحب الـ19 عامًا كان قد انضم لنادي ديفنسا قادمًا من شباب ريفربليت في يناير الماضي، ويحمل الجنسيتين الأرجنتينية والإسبانية.

وكان الفريق الإماراتي قد أعلن أمس تعاقده مع حبوش صالح قادمًا من بني ياس.

وقضى حبوش 10 مواسم بين جدارن الفريق السماوي قبل أن يتفق معه على الرحيل بنهاية الموسم الماضي.

يُذكر أن الوصل كان قد أنهى الموسم الماضي من دوري الخليج العربي الإماراتي في المركز التاسع بعدما جمع 34 نقطة فقط، ولذا يسعى النادي لبناء فريق قوي يستطيع المنافسة في الموسم القادم.