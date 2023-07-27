مستجدات ميركاتو نادي الهلال في الصيف الحالي

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لا يزال نادي الهلال السعودي، يعمل بقوة؛ لضم نجم "سوبر ستار"، خلال الميركاتو الصيفي الحالي، سعيًا لتعويض فشل صفقة الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي.

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الهلال حاول لأسابيع طويلة، إقناع ميسي، بالانضمام إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم؛ إلا أن اللاعب قرر في النهاية، الانتقال إلى نادي إنتر ميامي الأمريكي.

وبعد ضياع صفقة الأسطورة الأرجنتينية، اتجه الهلاليون إلى خيار المهاجم الفرنسي الكبير كيليان مبابي، بالإضافة إلى النيجيري فيكتور أوسيمين، هداف نابولي الإيطالي.

وفي هذا السياق.. قال الإعلامي الرياضي لويك تانزي: "أسرة مبابي رحبت بعرض الهلال بالفعل؛ إلا أن اللاعب فاز في النهاية، وأصر على موقفه الرافض للانتقال إلى دوري روشن السعودي للمحترفين".

وأكد تانزي في تصريحات مع فضائية "العربية"، على أن المهاجم الفرنسي؛ هو صاحب الكلمة الأولى والأخيرة في تحديد مستقبله، مستشهدًا بما حدث في الموسم الرياضي الماضي، عندما تمرد على أسرته أيضًا.

وأشار الإعلامي الرياضي، إلى أن أسرة مبابي، حاولت إقناعه في الموسم الماضي؛ بعدم التجديد مع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، والانتقال إلى ريال مدريد الإسباني؛ ولكنه نفذ ما يريده وقتها، بالتمديد لمدة موسمين.

وبخصوص الإيطالي ماركو فيراتي، متوسط ميدان الفريق الباريسي.. أعلن لويك تانزي، تحديد إدارة ناصر الخليفي، مبلغ 100 مليون يورو؛ من أجل الموافقة على انتقاله إلى نادي الهلال، في الصيف الحالي.

ومن ناحيته.. رد الإعلامي الرياضي الشهير جيانلوكا دي مارزيو، على انتقال أوسيمين، إلى صفوف الزعيم الهلالي، بداية من الموسم الرياضي القادم 2023-2024.

وكشف دي مارزيو في تصريحات لـ"العربية"، عن رفض المهاجم النيجيري، فكرة مغادرة أوروبا حاليًا؛ بسبب أنه لا يزال صغيرًا في السن، وقادر على صناعة المجد، في القارة العجوز.

وشدد الإعلامي الرياضي، على تمسك إدارة نابولي، ببقاء أوسيمين أيضًا؛ حيث تعمل على تجديد عقده، على الرغم من عدم ممانعتها في بيعه، إذا تلقت عرضًا بـ200 مليون يورو.

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