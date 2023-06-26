ميركاتو النصر .. الكشف عن صفقات صندوق الاستثمار وخالد بن فهد يرعب الهلال

الكشف عن ملامح صفقات نادي النصر في الميركاتو الصيفي الحالي

لا يزال عشاق نادي النصر، يترقبون الإعلان عن صفقات الفريق الأول لكرة القدم، خلال الصيف الحالي؛ وذلك في ظل الدعم الكبير المُقدّم إلى الهلال والاتحاد.

النصر الذي ضم الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، في الميركاتو الشتوي الماضي "يناير 2023"؛ لم يتعاقد مع أي لاعب، في الصيف الحالي - حتى الآن -، في الوقت الذي حسم فيه الاتحاد، صفقتي الثنائي الفرنسي كريم بنزيما ونجولو كانتي، بالإضافة إلى خطف الهلال، السنغالي خاليدو كوليبالي والبرتغالي روبن نيفيش رسميًا.

وفي هذا السياق.. كشف الإعلامي الرياضي عبد العزيز العصيمي، المقرب من البيت النصراوي، عن ملامح صفقات الفريق الأول، في الصيف الحالي، والتي ستتمثل في 3 نجوم عالميين، من صندوق الاستثمار السعودي.

وأشار العصيمي عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، إلى أن صندوق الاستثمار، الذي أصبح يملك 75% من أسهم النصر والهلال والاتحاد والأهلي؛ سيدعم العالمي بـ3 نجوم؛ هم لاعب ارتكاز وخط وسط هجومي وجناح، بالإضافة إلى مدرب.

وأوضح الإعلامي الرياضي، أن باقي صفقات النصر، ستكون بدعم من "الرمز" الأمير خالد بن فهد، عضو الشرف الذهبي بالنادي، والذي لن يبخل بأي شيء لخدمة هذا الكيان؛ على حد قوله.

وألمح عبد العزيز العصيمي، إلى أن الصفقات التي من الممكن أن يدعمها ابن فهد؛ هي ظهير أيسر محلي، بالإضافة إلى لاعب آسيوي، مرشحًا الإيراني مهدي طارمي، قلب هجوم نادي بورتو البرتغالي.

جدير بالذكر أن أكثر من مصدر عالمي، أكد رفض طارمي، عرضًا مغريًا للانتقال إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، خلال الميركتو الصيفي الحالي.